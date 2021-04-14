События

17:09 14.04.2021

Франция не отказывается от применения вакцины Johnson & Johnson для людей старше 55 лет

1 мин читать
Франция не отказывается от применения вакцины Johnson & Johnson для людей старше 55 лет

Вакцину против COVID-19 Johnson & Johnson (будут применять во Франции при вакцинировании людей старше 55 лет, как и планировалось, сообщила в среду газета "Фигаро".

Вакцина Johnson & Johnson "будет распределяться и применяться на тех же условиях, как это сегодня предусмотрено для вакцины AstraZeneca, то есть для людей старше 55 лет", - приводит издание слова официального представителя правительства Габриэля Атталя.

"Мы получили первую партию вакцины, а именно 200 тыс. доз, которые прибыли на нашу территорию в начале недели и которые сейчас доставляются в городские медицинские учреждения и аптеки", - сказал Атталь.

При этом он подтвердил, что французские власти продолжают относиться с доверием к вакцине AstraZeneca в отличие от Дании, которая от нее окончательно отказалась.

В ряде стран возникли опасения по поводу применения этих двух вакцин из-за сообщений о том, что в редких случаях они могут вызывать тромбоз.

Теги: #франция #вакцина #johnson_johnson
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:39 14.04.2021
Сеул не исключает задержек программы вакцинации населения из-за проблем с вакциной Johnson & Johnson

Сеул не исключает задержек программы вакцинации населения из-за проблем с вакциной Johnson & Johnson

04:19 14.04.2021
Johnson&Johnson решила отсрочить поставки своей вакцины в Европу

Johnson&Johnson решила отсрочить поставки своей вакцины в Европу

20:51 13.04.2021
Встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля в Париже, обсудят Донбасс и концентрацию российских войск на границах с Украиной - Мендель

Встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля в Париже, обсудят Донбасс и концентрацию российских войск на границах с Украиной - Мендель

20:42 13.04.2021
В Киеве создадут новый туристический маршрут вдоль реки Лыбедь

В Киеве создадут новый туристический маршрут вдоль реки Лыбедь

17:16 13.04.2021
Зеленский посетит Францию в пятницу - Le Figaro

Зеленский посетит Францию в пятницу - Le Figaro

15:38 13.04.2021
В Харьковскую область уже поступило 8,5 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac

В Харьковскую область уже поступило 8,5 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac

20:26 12.04.2021
Украинская делегация в ОАЭ обсудила возможность поставки в нашу страну 5 млн доз COVID-вакцины Sinopharm

Украинская делегация в ОАЭ обсудила возможность поставки в нашу страну 5 млн доз COVID-вакцины Sinopharm

19:02 12.04.2021
ГП МЗУ начало развозку по регионам вакцины CoronaVac

ГП МЗУ начало развозку по регионам вакцины CoronaVac

17:39 10.04.2021
Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer поступят в дома престарелых и сотрудникам ГСЧС – Ляшко

Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer поступят в дома престарелых и сотрудникам ГСЧС – Ляшко

07:24 10.04.2021
Число инфицированных COVID-19 во Франции с начала пандемии превысило 5-миллионный рубеж

Число инфицированных COVID-19 во Франции с начала пандемии превысило 5-миллионный рубеж

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ГУР Минобороны Украины отмечают рост уровня угрозы со стороны РФ

Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад - Степанов

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

В Киеве за сутки выявлено 1457 случаев COVID-19

Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Евросолидарности" опасаются, что на переговорах в Париже возникнут вопросы о выборах в ОРДЛО и подаче воды в Крым

В ГУР Минобороны Украины отмечают рост уровня угрозы со стороны РФ

Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей после смерти супруга

Кабмин утвердил программу развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 гг.

Кабмин передал в собственность Минэнерго имущественный комплекс в порту Рени

Блинкен и Столтенберг заявили о важности прекращения переброски РФ своих войск к границам Украины - Госдеп

Привлеченные к проведению ВНО работники образования могут прививаться от COVID-19 в первую очередь – ЦОЗ

Кабмин утвердил план реализации Стратегии коммуникации в сфере евроинтеграции на 2021 год

"Метинвест" изменит место строительства здания "Политехники" в Мариуполе в ответ на обращения граждан

ЕС начал переговоры с BioNTech и Pfizer о поставках в 2022-2023 гг. еще 1,8 млрд доз вакцин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА