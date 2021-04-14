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16:49 14.04.2021

В "Евросолидарности" опасаются, что на переговорах в Париже возникнут вопросы о выборах в ОРДЛО и подаче воды в Крым

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В "Евросолидарности" опасаются, что на переговорах в Париже возникнут вопросы о выборах в ОРДЛО и подаче воды в Крым

Член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Мария Ионова (фракция "Европейская солидарность") не исключает, что на предстоящих переговорах президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмануэля Макрона в Париже могут быть подняты вопросы о выборах в ОРДЛО, закреплении в Конституции Украины особого статуса этих территорий, подаче воды в Крым.

"Существует вероятность того, что во время переговоров в Париже будет поднят вопрос о подаче воды в Крым, и вроде бы это может происходить под гарантии миссии ОБСЕ", - сказала Ионова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам народного депутата, в Париже также может быть поднят вопрос о привлечении к переговорам об урегулировании ситуации на Востоке Украины "внутренне перемещенных лиц из временно оккупированных территорий".

"Это означает, что будут продавливать прямые переговоры Украины с непризнанными республиками", - подчеркнула Ионова.

Народный депутат также предположила, что на переговорах будут снова настаивать на проведении выборах в ОРДЛО и на закреплении "статуса об особенностях местного самоуправления ОРДЛО" в Конституции Украины.

Ионова подчеркнула, что президенту Украины важно отстаивать в Париже свою позицию и "не поддаваться на какой-либо шантаж".

"Важно, чтобы речь шла о конкретике, чтобы Зеленский озвучил свои позиции, и сказал, что уже политика умиротворения не пройдет. Необходимо конкретно говорить об усилении санкций, о том, какая конкретно нам нужна помощь. Конкретизировать, почему наша разведка заблокирована, почему не работают контрснайперские группы - ведь это все защита нашей территориальной целостности", - отметила она.

По ее словам, "два года украинская власть проводила политику "подыгрывания" российским условиям" (заявления о создании консультативного совета, подписание формулы Штайнмайера). В то же время Ионова отметила, что в последнее время политика власти изменилась и если она предоставит конкретный план действий по защите Украины от агрессора, то это можно будет только приветствовать и поддерживать.

Ионова также считает, что до визита украинского президента в Париж, необходимо "созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, поскольку ситуация требует немедленного рассмотрения".

Теги: #ионова #переговоры #прогноз #париж
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