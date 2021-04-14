Кабмин утвердил программу развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 гг.

Кабинет министров на заседании в среду утвердил государственную программу развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 гг.

"Государственная программа развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 годы - это стратегический документ, определяющий вектор развития трансграничного сотрудничества на ближайшие годы. Это сигнал для наших соседей и партнеров, что наши действия системные и эффективные. Ведь укрепление добрососедских отношений и углубления трансграничного сотрудничества является актуальным для Украины, особенно в условиях текущих вызовов и внешних угроз и с учетом европейского движения нашего государства", - говорится в сообщении пресс-службы министерства развития общин и территорий.

Программа определяет цели и приоритеты, содержит конкретные пути и способы решения проблем, план мероприятий, источники финансирования, определяет ответственных исполнителей этих мероприятий.

Ожидается, что реализация программы должна продолжить формировать позитивный международный имидж страны, решить проблемы диспропорции в социально-экономическом развитии регионов Украины, повысить уровень занятости населения регионов Украины, способствовать приросту экспорта и импорта товаров и услуг, улучшить экологию, способствовать привлечению финансирования для реализации трансграничных проектов и созданию новых органов трансграничного сотрудничества.

В документе определены приоритетные направления развития трансграничного сотрудничества на период до 2027 гг. среди которых: реализация в Украине стратегии ЕС для Дунайского региона и Дунайской транснациональной программы, реализация программ, финансируемых за счет международной технической помощи, а также программ приграничного сотрудничества в рамках Европейского территориального сотрудничества на 2021-2027 гг. в рамках финансового инструмента "Соседство, развитие и международное сотрудничество" (NDICI).

Также среди направлений указано развитие пограничной инфраструктуры горных территорий Карпат и развитие институциональных возможностей субъектов и участников трансграничного сотрудничества (ассоциаций органов местного самоуправления, общественных организаций, европейских объединений территориального сотрудничества и других форм трансграничного сотрудничества).

"В ближайшее время также планируется проведение конкурсного отбора проектов трансграничного сотрудничества, которым может предоставляться государственная финансовая поддержка", - говорится в сообщении.