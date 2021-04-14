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16:09 14.04.2021

Кабмин передал в собственность Минэнерго имущественный комплекс в порту Рени

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Кабмин передал в собственность Минэнерго имущественный комплекс в порту Рени

Кабинет министров Украины на основании решения Киевского районного суда г. Одесса передал в собственность государства в лице Министерства энергетики Украины имущественный комплекс по наливу, хранению и сливу сжиженного углеводородного газа в Ренийском морском торговом порту, стоимость которого составляет около 100 млн грн.

"Прокуроры показали, что предприятие было приобретено в 2012 году членами преступной организации под руководством беглого украинского бизнесмена и использовалось для маскировки преступлений по уклонению от уплаты налогов под видом фиктивного вывоза нефтепродуктов", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

На данный момент осуждены бывший руководитель и трое сотрудников газового терминала в порту Рени, которые действовали в составе преступной организации и способствовали умышленному уклонению подконтрольных предприятий от уплаты налогов, организовывали составление заведомо ложных официальных документов.

Продолжаются досудебные расследования в нескольких уголовных производствах в отношении других членов этой преступной организации.

Теги: #недвижимость #минэнерго #комплекс
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