Блинкен и Столтенберг заявили о важности прекращения переброски РФ своих войск к границам Украины - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах в Брюсселе в среду говорили о необходимости того, чтобы РФ положила конец наращиванию своего военного присутствия у границ Украины, говорится в заявлении Госдепа.

"Они обсуждали безотлагательную необходимость для России остановить агрессивное сосредоточение военных сил вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму", - отмечается в пресс-релизе.

"Госсекретарь и генсек согласились, что для НАТО крайне важно продолжать оказывать поддержку Украине", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, согласно документу, Блинкен и Столтенберг обсуждали тему Афганистана, отмечая, что поскольку НАТО коллективно ввела силы в эту страну, покидать ее нужно также всем вместе.