Кабмин утвердил план реализации Стратегии коммуникации в сфере евроинтеграции на 2021 год

Кабинет министров на заседании в среду утвердил план мероприятий на 2021 год по реализации Стратегии коммуникации в сфере европейской интеграции.

"Украинцы должны понимать, что стремление в ЕС - это не только экономическая состоятельность и повышение уровня жизни, но и принятие европейских ценностей и ментальности. Данная стратегия направлена на то, чтобы всесторонне проинформировать население о европейской интеграции и ее влиянии на Украину. Мы должны быть осведомлены о направлении, которым движемся", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики.

В сообщении отмечается, что планом предусмотрен ряд мер по повышению уровня осведомленности граждан Украины о европейских ценностях и стандартах. В частности, будет проведена разъяснительная кампания об основных европейских ценностях и их значения для построения успешного европейского государства, связь между реформами, выполнением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и позитивными изменениями в жизни граждан нашей страны.

В рамках кампании планируется изготовить аудиовизуальную, печатную продукцию и разместить ее в эфире общенациональных теле- и радиоканалов, в Интернете, в частности, в социальных сетях, общественных местах в формате внутренней и наружной рекламы.

Для формирования у молодежи осознанной поддержки курса европейской интеграции запланировано регулярное информирование через веб-ресурсы и социальные сети о европейских ценностях с использованием интерактивных форматов, проведение тематических мероприятий (лекций, уроков, конкурсов, экскурсий, викторин, флэш-мобов) для пропаганды европейских ценностей, продолжение учебного курса по вопросам европейской интеграции Украины для учащихся учреждений общего среднего образования.