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15:42 14.04.2021

"Метинвест" изменит место строительства здания "Политехники" в Мариуполе в ответ на обращения граждан

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"Метинвест" изменит место строительства здания "Политехники" в Мариуполе в ответ на обращения граждан

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" приняла решение о переносе места строительства здания первого в Украине негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника" в ответ на обращения жителей Мариуполя.

Согласно пресс-релизу компании в среду, университет "Метинвест Политехника" нацелен на обучение украинских специалистов европейского уровня и развитие нового формата высшего образования в нашей стране.

Компания указывает, что проект призван стать самым масштабным в развитии технического образования в Украине. В то же время реализация этого знакового для города проекта означает повышение инвестиционной привлекательности Мариуполя, возможности для удержания и привлечения талантливой молодежи, а также дальнейшего устойчивого развития города и его благоустройства.

Вместе с тем "Метинвест" подчеркивает, что для групппы важно поддерживать конструктивные отношения с громадами всех городов своего присутствия. И чтобы получить обратную связь об отношении жителей Мариуполя к месту строительства учебного корпуса "Метинвест Политехники, компания провела несколько исследований и опросов, отмечается в пресс-релизе.

Как поясняет компания, несмотря на то, что предложенное для нового университета место находится за пределами Городского сада и строительство не оказывало какого-либо влияния на сам сад, а наоборот, давало старт развитию и реконструкции территории отдыха горожан, в обществе появились опасения, что парковая зона может пострадать из-за возведения нового здания на месте старого недействующего кинотеатра.

"Метинвест" уважает мнение громады Мариуполя и с пониманием относится к желанию горожан сохранить текущий облик Городского сада. Поэтому группа приняла решение перенести место строительства главного корпуса "Метинвест Политехники" и на данный момент рассматривает различные варианты новых локаций, в том числе в других городах, где расположены предприятия компании", - сообщает компания.

Согласно пресс-релизу, "Метинвест Политехника" – университет будущего, который предоставляет новые широкие возможности для молодежи. Ключевые цели проекта – появление европейского уровня высшего образования в Украине и выпуск конкурентоспособных молодых специалистов, которые будут работать на благо страны. В университете смогут получать высшее образование люди, которые выбрали для себя востребованные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам Группа "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, финансовую и прочие мотивации.

 

Теги: #политехника #метинвест #место
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