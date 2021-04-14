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15:32 14.04.2021

ЕС начал переговоры с BioNTech и Pfizer о поставках в 2022-2023 гг. еще 1,8 млрд доз вакцин

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ЕС начал переговоры с BioNTech и Pfizer о поставках в 2022-2023 гг. еще 1,8 млрд доз вакцин

Власти ЕС приступили к переговорам с компаниями BioNTech и Pfizer о поставках в союз в 2022 - 2023 годах еще 1,8 млрд доз вакцин против коронавируса COVID-19, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сейчас мы начинаем переговоры с компаниями BioNTech и Pfizer по третьему контракту. Этот контракт будет подразумевать доставку дополнительно 1,8 млрд доз вакцин на период 2022 - 2023 годов, и он будет включать в себя производство не только вакцин, но и важнейших компонентов: все это (производство - ИФ) будет базироваться в ЕС", - сказала она на брифинге.

При этом она выразила надежду на скорое завершение этих переговоров и на будущие соглашения с другими компаниями.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что Брюссель договорился с BioNTech и Pfizer ускорить доставку вакцин: от компаний раньше срока во втором квартале 2021 года, начиная с апреля, поступит еще 50 млн доз вакцин.

Она напомнила, что в ЕС сделаны уже 100 млн прививок от COVID-19, причем более четверти из них - вторые дозы вакцин.

Также она указала на необходимость создавать новые вакцины, пригодные против более устойчивых вариантов COVID-19.

Теги: #ес #вакцины
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