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14:41 14.04.2021

В Украине отныне 714 горных населенных пунктов

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В Украине отныне 714 горных населенных пунктов

Кабинет министров Украины на заседании в среду обновил перечень горных населенных пунктов, установив их количество - 714.

"Отныне в Украине насчитывается 714 горных населенных пунктов, расположенных на территории 86 территориальных громад и входят в состав 16 районов в 4 областях (Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой)", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития громад и территорий.

Отмечается, что к горным населенным пунктам относятся города, поселки городского типа, поселки, сельские населенные пункты, расположенные в горной местности, которые имеют недостаточно развитые сферу применения труда и систему социально-бытового обслуживания, ограниченную транспортную доступность.

Населенные пункты приобретают статус горных при условии расположения на высоте 400 метров и выше над уровнем моря.

"Жители горных населенных пунктов имеют ряд льгот. В частности, для них размер государственных пенсий, стипендий, всех видов государственной материальной помощи увеличивается на 20%, а тарифные ставки и должностные оклады работников повышаются на 25%", - говорится в сообщении.

Теги: #горы #перечень #населенные_пункты
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