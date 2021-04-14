Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад - Степанов

Эпидемия COVID-19 в Украине начинает идти на спад, ситуация во многих регионах стабилизируется, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине", - написал он на своей странице в сети Фейсбук в среду.

Степанов сообщил, что накануне во вторник, 13 апреля, "был первый день, когда количество выписанных из больниц на 22,8% превысило количество госпитализированных".

Он также сообщил, что прошлой неделе в больницы попали на 2000 пациентов меньше, чем неделей ранее, а несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из "красной" зоны.

Вместе с тем Степанов отметил, что "некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в "красной" зоне повышенной эпидемической опасности и ситуация там остается сверхсложной".

"Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений и противоэпидемических мероприятий - носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей", - подчеркнул министр.