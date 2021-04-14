Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

Кабинет министров назначил Алексея Любченко на должность главы Государственной налоговой службы на пять лет, начиная с 20 апреля, а также Тимофея Милованова - и.о. гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

Как сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в Телеграм-канале, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Экс-руководителя Государственной налоговой администрации Любченко был назначен на должность главы налоговой в апреле 2020 года, соответственно срок его прежнего контракта истекает.

Тимофей Милованов был министром экономики в правительстве Алексея Гончарука, а ныне выступает в роли советника главы Офиса президента и президента Киевской школы экономики (КШЭ). До работы в правительстве он входил в состав Совета НБУ, в 2016-2019 занимал должность замглавы Совета.

В 2004-м Милованов защитил степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон. Является профессором Питтсбургского университета (США). Милованов также был среди сооснователей независимой аналитической платформы, а с 2015 года – общественной организации VoxUkraine, которую образовала в 2014 году группа работающих в Украине и за границей экономистов и юристов.

Кабинет министров 2 апреля учредил Национальный фонд инвестиций Украины в форме госпредприятия с уставным капиталом 100 млн грн. Он создан для трансформации государственных предприятий, пакеты акций которых будут в его управлении, в эффективные и прибыльные компании.