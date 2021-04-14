События

13:47 14.04.2021

В Украине будет дождливая погода, но потеплеет

2 мин читать
В Украине будет дождливая погода, но потеплеет

В ближайшие сутки, 15 апреля, погоду в Украине будет определять циклон: в западных областях будет холодно с осадками в виде дождя и мокрого снега, на остальной территории - умеренно тепло с небольшими и умеренными дождями.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях в четверг ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь и мокрый снег; температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла, на высокогорье Карпат в течение суток 0-5° мороза.

На остальной территории - дожди, ночью в северных, центральных и восточных областях - без существенных осадков; температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

Ветер по всей Украине северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 апреля самая высокая температура днем была 24,2 градусов тепла в 2018 году, самая низкая ночью - 4,2 градуса мороза в 1928 году.

В пятницу, 16 апреля, в западных областях Украины небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории умеренные дожди (ночью на востоке и юго-востоке без существенных осадков).

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 9-14°, в Закарпатье и Прикарпатье местами 4-9° тепла; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

В Киеве 16 апреля - дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 12-14°.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 13.04.2021
На запад Украины в среду придет похолодание с осадками, в остальных областях по-прежнему будет тепло

На запад Украины в среду придет похолодание с осадками, в остальных областях по-прежнему будет тепло

12:05 12.04.2021
В ближайшие дни в Украине будет относительно тепло, на западе страны осадки

В ближайшие дни в Украине будет относительно тепло, на западе страны осадки

06:22 12.04.2021
В большинстве областей Украины ожидается заморозки – ГСЧС

В большинстве областей Украины ожидается заморозки – ГСЧС

12:46 11.04.2021
В начале недели в Украине ожидаются прохладные ночи и теплые дни, местами пройдут небольшие дожди

В начале недели в Украине ожидаются прохладные ночи и теплые дни, местами пройдут небольшие дожди

11:16 10.04.2021
Теплая, сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

Теплая, сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

17:17 09.04.2021
Теплая солнечная погода установится в Украине на выходные и начале недели

Теплая солнечная погода установится в Украине на выходные и начале недели

11:34 09.04.2021
В Украине ожидается сухая и прохладная погода, без осадков

В Украине ожидается сухая и прохладная погода, без осадков

22:44 08.04.2021
Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней

Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней

18:14 08.04.2021
Рост доли давних случаев в статистике по COVID-19 говорит о меньших темпах реального распространения, чем официального – НАНУ

Рост доли давних случаев в статистике по COVID-19 говорит о меньших темпах реального распространения, чем официального – НАНУ

12:21 08.04.2021
В Украине в ближайшие дни – без осадков, к выходным ожидается потепление

В Украине в ближайшие дни – без осадков, к выходным ожидается потепление

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

В Киеве за сутки выявлено 1457 случаев COVID-19

Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

Законопроект о ликвидации ОАСК предполагает создание Киевского городского окружного админсуда

РФ подрывала возможности украинских спецслужб задолго до 2014 года - министр по делам ветеранов

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

Причастный к деятельности в пользу РФ "эксперт" Дудкин выходит из СИЗО под залог 2 млн грн

Кабмин утвердил план популяризации естественных наук и математики до 2025 года

Правительство Украины утвердило Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком

Кабмин выделил 9,9 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Законопроект о ликвидации ОАСК Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе – Вениславский

Кабмин учредил порядок выплаты стипендии для лучших участников ВНО и премии победителям ученических олимпиад

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы посетят Украину с совместным рабочим визитом 15 апреля

Украина и Азербайджан рассматривают возможность открытия прямых авиарейсов Гянджа - Одесса

В Закарпатье планируют с 1 июня возобновить пассажирские авиаперевозки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА