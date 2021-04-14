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13:40 14.04.2021

Кабмин выделил 9,9 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

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Кабмин выделил 9,9 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабинет министров Украины выделил 9 млн 903,85 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей четырех погибших военнослужащих и девяти военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Членам семей погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы - от 250 до 400 прожиточных минимумов.

Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

Теги: #помощь #участники #ато #кабмин
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