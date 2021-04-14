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13:35 14.04.2021

Законопроект о ликвидации ОАСК Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе – Вениславский

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Законопроект о ликвидации ОАСК Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе – Вениславский

Представитель президента Украины в Конституционном суде, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский прогнозирует, что законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК) и создании Киевского городского окружного административного суда Верховная Рада примет в первом чтении на следующей пленарной неделе.

"Я думаю, что на следующей пленарной неделе мы сможем в первом чтении принять этот законопроект", - сказал Вениславский журналистам в среду в Киеве.

По его мнению, есть все шансы получить позитивный вывод комитета по вопросам правовой политики, "потому что юридических оснований для негативного вывода я вообще не вижу". Соответственно, будет сокращен срок внесения альтернативных законопроектов, отметил Вениславский.

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины внес в Верховную Разу как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" в связи с неэффективностью этого суда и неспособностью обеспечить запрос граждан на справедливость.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам госвласти, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура отметил, что рассмотрение законопроекта ожидается в ближайшее время и затягиваться не будет, но не уверен, что это случится на текущей парламентской неделе.

Согласно ч.2 ст.125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент страны (после консультаций с Высшим советом правосудия).

Теги: #законопроект #оаск
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