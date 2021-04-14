Кабмин учредил порядок выплаты стипендии для лучших участников ВНО и премии победителям ученических олимпиад

Кабинет министров Украины учредил порядки назначения и выплаты стипендии для лучших участников внешнего независимого оценивания (ВНО) и премии президента победителям всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Согласно порядку назначения и выплаты стипендии для участников внешнего независимого оценивания, ежегодно будет назначаться не больше 270 таких стипендий ученикам, которые получили полное среднее образование в текущем году, набрали наибольшее количество баллов по результатам тестирования по всем учебным предметам, которые определены как обязательные к сдаче, а также приняты в учреждение высшего образования, подписали договор на обучение и постоянно проживают в Украине.

Определено, что стипендия назначается не больше чем 10 участникам ВНО с каждой области.

Стипендии назначаются приказом Министерства образования и науки и будут выплачиваться на протяжении календарного года с 1 сентября ежемесячно в сумме 10 тыс. грн.

Выплата стипендии прекращается в случае отчисления стипендиата из вуза или его выезда на проживание за границу, кроме случаев участия в программе академической мобильности или получения грантов президента на обучение за рубежом.

Согласно порядку назначения и выплаты премии президента победителям всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам, ежегодно Минобразования будет назначать не больше 85 премий для победителей всеукраинских олимпиад и не больше 40 премий победителям международных олимпиад.

Отмечается, что данные премии назначаются при условии, что претенденты на премию получают образования в учреждениях образования в Украине и постоянно проживают в Украине.

Для победителей всеукраинских олимпиад выплачивается одноразовая премия в 20 тыс. грн, а для победителей международных олимпиад – 100 тыс. грн. Если лицо имеет право на получение обеих премий, то выплачивается большая по размеру.