Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы посетят Украину с совместным рабочим визитом 15 апреля

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибудут в четверг, 15 апреля, в Украину с совместным рабочим визитом.

"Визит имеет целью продемонстрировать солидарность Эстонии, Латвии и Литвы с Украиной на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации, в том числе опасного наращивания военного присутствия вблизи украинских границ, существенного обострения ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и массированной российской пропаганды", - указывается в сообщении МИД Украины.

Стороны обсудят практические шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление сотрудничества в сфере безопасности, а также продвижение европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, министры иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы проведут совместную пресс-конференцию.