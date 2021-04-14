События

13:15 14.04.2021

Украина и Азербайджан рассматривают возможность открытия прямых авиарейсов Гянджа - Одесса

1 мин читать
Украина и Азербайджан рассматривают возможность открытия прямых авиарейсов Гянджа - Одесса

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и глава исполнительной власти г. Гянджа (Азербайджан) Ниязи Байрамов в ходе переговоров обсудили возможность прямых авиарейсов сообщением Гянджа - Одесса, сообщается на сайте Мининфраструктуры в среду.

В ведомстве считают, что данное направление будет содействовать не только развитию туризма, но и укреплению деловых контактов и обмену студентов.

Кроме того, собеседники обсудили вероятность сотрудничества в реализации перспективных инфраструктурных проектов.

"Украинские компании готовы принимать участие в реализации важных для Азербайджана проектов", - сказал Криклий, которого цитирует пресс-служба.

Среди возможных направлений сотрудничества министр назвал проектирование и строительство объектов промышленной, дорожно-транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие систем высоковольтных линий электропередач, участие в модернизации железнодорожных путей и поставку железнодорожной техники, металлургической продукции и т. п.

"Это те направления, которые базируются не только на отраслевой специализации нашей экономики, но и на большом опыте работы ведущих украинских компаний в зарубежных странах, в том числе с азербайджанскими партнерами", - подчеркнул Криклий.

Как сообщалось со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины, Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов и в положительную сторону рассмотреть запрос Государственной авиационной службы Украины.

Теги: #авиарейсы #украина #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 14.04.2021
Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве

Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве

12:06 14.04.2021
Европейское объединение ALDE выступило в поддержку Украины в связи с эскалацией на Донбассе – "Голос"

Европейское объединение ALDE выступило в поддержку Украины в связи с эскалацией на Донбассе – "Голос"

11:14 14.04.2021
Союзники по НАТО заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом агрессии РФ

Союзники по НАТО заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом агрессии РФ

00:23 14.04.2021
Боррель обсудил с Блинкеном события вокруг Украины

Боррель обсудил с Блинкеном события вокруг Украины

21:03 13.04.2021
США и Британия заверили в поддержке Украины, которая сталкивается с провокациями РФ

США и Британия заверили в поддержке Украины, которая сталкивается с провокациями РФ

18:27 13.04.2021
Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне эскалации РФ

Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне эскалации РФ

13:40 13.04.2021
НАТО поддерживает Украину не только на словах, но и на деле – Столтенберг

НАТО поддерживает Украину не только на словах, но и на деле – Столтенберг

13:14 13.04.2021
У России нет права вето на членство Украины в НАТО – генсек Столтенберг

У России нет права вето на членство Украины в НАТО – генсек Столтенберг

08:55 13.04.2021
Украина ждет от международных партнеров усиления санкций и противодействия гибридным атакам со стороны России - Стефанишина

Украина ждет от международных партнеров усиления санкций и противодействия гибридным атакам со стороны России - Стефанишина

08:50 13.04.2021
На Донбассе погиб боец ВСУ в результате подрыва на гранате, еще двое ранены

На Донбассе погиб боец ВСУ в результате подрыва на гранате, еще двое ранены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

В Киеве за сутки выявлено 1457 случаев COVID-19

Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

Законопроект о ликвидации ОАСК предполагает создание Киевского городского окружного админсуда

РФ подрывала возможности украинских спецслужб задолго до 2014 года - министр по делам ветеранов

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

Причастный к деятельности в пользу РФ "эксперт" Дудкин выходит из СИЗО под залог 2 млн грн

Кабмин утвердил план популяризации естественных наук и математики до 2025 года

Правительство Украины утвердило Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком

В Украине будет дождливая погода, но потеплеет

Кабмин выделил 9,9 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Законопроект о ликвидации ОАСК Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе – Вениславский

Кабмин учредил порядок выплаты стипендии для лучших участников ВНО и премии победителям ученических олимпиад

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы посетят Украину с совместным рабочим визитом 15 апреля

В Закарпатье планируют с 1 июня возобновить пассажирские авиаперевозки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА