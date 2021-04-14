Сотрудников сферы образования, привлеченных к ВНО в 2021 году, будут прививать вакциной CoronaVac

Работников образования, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году, по их желанию будут прививать вакциной CoronaVac против COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Проведение внешнего независимого оценивания с соблюдением мер безопасности является важным и необходимым этапом для начала вступительной кампании 2021 года. Благодарю своих коллег из Министерства здравоохранения за то, что поддержали позицию относительно первоочередной вакцинации педагогов и работников, привлеченных к проведению ВНО. Хочу подчеркнуть, что вакцинация будет происходить добровольно. Наша основная задача - организация безопасных условий для прохождения тестирования", - заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Отмечается, что педагогов будут вакцинировать организовано мобильными бригадами по иммунизации. За координацию процессов, формирование списков желающих вакцинироваться и планирование графика выездов мобильных бригад отвечают региональные координаторы по вакцинации.

Работники образования, которые вовлечены в ВНО и хотят вакцинироваться, могут обращаться в структурные подразделения по вопросам образования областных государственных администраций. Те, в свою очередь, обобщат списки и передадут их региональным координаторам по вакцинации для дальнейшего детального планирования.

"Через 28 дней после прививки первой дозой работников сферы образования, которые имеют желание прививаться, вакцинируют второй дозой из той же партии вакцин CoronaVac. То есть за каждым лицом, привитым первой дозой, будет зарезервирована вторая доза из этой же партии", - говорится в сообщении.