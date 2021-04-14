События

13:02 14.04.2021

Сотрудников сферы образования, привлеченных к ВНО в 2021 году, будут прививать вакциной CoronaVac

2 мин читать
Сотрудников сферы образования, привлеченных к ВНО в 2021 году, будут прививать вакциной CoronaVac

Работников образования, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году, по их желанию будут прививать вакциной CoronaVac против COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Проведение внешнего независимого оценивания с соблюдением мер безопасности является важным и необходимым этапом для начала вступительной кампании 2021 года. Благодарю своих коллег из Министерства здравоохранения за то, что поддержали позицию относительно первоочередной вакцинации педагогов и работников, привлеченных к проведению ВНО. Хочу подчеркнуть, что вакцинация будет происходить добровольно. Наша основная задача - организация безопасных условий для прохождения тестирования", - заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Отмечается, что педагогов будут вакцинировать организовано мобильными бригадами по иммунизации. За координацию процессов, формирование списков желающих вакцинироваться и планирование графика выездов мобильных бригад отвечают региональные координаторы по вакцинации.

Работники образования, которые вовлечены в ВНО и хотят вакцинироваться, могут обращаться в структурные подразделения по вопросам образования областных государственных администраций. Те, в свою очередь, обобщат списки и передадут их региональным координаторам по вакцинации для дальнейшего детального планирования.

"Через 28 дней после прививки первой дозой работников сферы образования, которые имеют желание прививаться, вакцинируют второй дозой из той же партии вакцин CoronaVac. То есть за каждым лицом, привитым первой дозой, будет зарезервирована вторая доза из этой же партии", - говорится в сообщении.

Теги: #coronavac #вно #сотрудники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:35 14.04.2021
Кабмин учредил порядок выплаты стипендии для лучших участников ВНО и премии победителям ученических олимпиад

Кабмин учредил порядок выплаты стипендии для лучших участников ВНО и премии победителям ученических олимпиад

11:28 14.04.2021
Вакцинация спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, начнется 15 апреля - Минспорта Украины

Вакцинация спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, начнется 15 апреля - Минспорта Украины

15:38 13.04.2021
В Харьковскую область уже поступило 8,5 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac

В Харьковскую область уже поступило 8,5 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac

19:02 12.04.2021
ГП МЗУ начало развозку по регионам вакцины CoronaVac

ГП МЗУ начало развозку по регионам вакцины CoronaVac

09:41 12.04.2021
Явка на пробное ВНО составила 93-95% - Минобразования

Явка на пробное ВНО составила 93-95% - Минобразования

16:53 10.04.2021
Первую партию вакцины Coronavac используют для вакцинации маломобильных групп и работников образования, задействованных в ВНО - Ляшко

Первую партию вакцины Coronavac используют для вакцинации маломобильных групп и работников образования, задействованных в ВНО - Ляшко

18:55 09.04.2021
"Лекхим" рассчитывает передать МЗУ первую партию вакцины Coronavac в субботу

"Лекхим" рассчитывает передать МЗУ первую партию вакцины Coronavac в субботу

15:19 07.04.2021
Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО в Николаевской области перенесено на 24 апреля

Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО в Николаевской области перенесено на 24 апреля

17:11 05.04.2021
Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО в Киеве и Черниговской области перенесено на 24 апреля – УЦОКО

Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО в Киеве и Черниговской области перенесено на 24 апреля – УЦОКО

16:41 31.03.2021
Лабораторный контроль ковидной вакцины Coronavac может продлиться до 9 апреля – Ляшко

Лабораторный контроль ковидной вакцины Coronavac может продлиться до 9 апреля – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

В Киеве за сутки выявлено 1457 случаев COVID-19

Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

Законопроект о ликвидации ОАСК предполагает создание Киевского городского окружного админсуда

РФ подрывала возможности украинских спецслужб задолго до 2014 года - министр по делам ветеранов

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

Причастный к деятельности в пользу РФ "эксперт" Дудкин выходит из СИЗО под залог 2 млн грн

Кабмин утвердил план популяризации естественных наук и математики до 2025 года

Правительство Украины утвердило Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком

В Украине будет дождливая погода, но потеплеет

Кабмин выделил 9,9 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Законопроект о ликвидации ОАСК Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе – Вениславский

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы посетят Украину с совместным рабочим визитом 15 апреля

Украина и Азербайджан рассматривают возможность открытия прямых авиарейсов Гянджа - Одесса

В Закарпатье планируют с 1 июня возобновить пассажирские авиаперевозки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА