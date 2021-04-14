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13:06 14.04.2021

Зеленский пригласил премьера Японии в Украину на День Независимости и на саммит Крымской платформы

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Зеленский пригласил премьера Японии в Украину на День Независимости и на саммит Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьера Японии Ёсихидэ Суго и пригласил его в Киев на празднование Дня Независимости Украины.

"Рад разговору с премьер-министром Японии Ёсихиде Суго. Благодарен за поддержку Японией территориальной целостности Украины. Поддержка G7, и в частности, Японии, одного из ведущих наших партнеров, чрезвычайно важна. Будем рады приветствовать в Киеве на праздновании Дня Независимости и саммите Крымской платформы", - написал Зеленский в своем Twitter в среду.

Как сообщается на сайте президента Украины, глава государства проинформировал главу правительства Японии об обострении ситуации на востоке Украины и увеличение концентрации российских войск у границ нашего государства.

Ёсихиде Суго в свою очередь заверил, что японская сторона внимательно отслеживает развитие событий, и выразил всестороннюю поддержку Украины.

Стороны также обменялись мнениями по подготовке к саммиту инаугурации Крымской платформы в Киеве и дальнейшим мероприятиям двустороннего диалога на высшем уровне.

Теги: #япония #приглашение #зеленский #премьер
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