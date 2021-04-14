В Киеве за сутки выявлено 1457 случаев COVID-19

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждено 1457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"1457 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 180 066). …47 летальных случаев от вируса (всего 4021)", - написал Кличко в Телеграм-канале

Госпитализированы за сутки 225 пациентов, выздоровели 713 человек из числа заболевших ранее. Всего коронавирус преодолели 112 534 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком – 311, Днепровском – 252, Деснянском и Соломенском - по 138 случаев районах.

Как сообщалось, днем ранее, 13 апреля, в столице были подтверждены 1503 новых случая заболевания COVID-19, 12 апреля - 537 новых случаев , 11 апреля - 697 случаев, 10 апреля – 1605 случаев, 9 апреля – 1864 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.