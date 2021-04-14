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12:39 14.04.2021

Кассационный гражданский суд передал дело о выплате компаниям Суркисов $350 млн Большой палате

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Кассационный гражданский суд передал дело о выплате компаниям Суркисов $350 млн Большой палате

Коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда частично удовлетворила ходатайство ПриватБанка, Кабинета министров и Министерства финансов и передала Большой палате дело об обжаловании решения суда от 2017 года касательно обязательства банка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

Согласно сообщению пресс-службы суда в среду, решение о передаче было принято на заседании 14 апреля.

Указывается, что в составе коллегии произошла замена, в частности, судью Аллу Олейник в связи с болезнью заменил судья Григорий Усик.

Помимо этого, коллегия судей отказала в удовлетворении заявления представителя истцов об отводе судьи-докладчика Сергея Погребного.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь ПриватБанк подал кассационную жалобу.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.

Теги: #суркисы #суд
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