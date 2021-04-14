Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Киева приняла решение о продлении введенных в столице карантинных мер на две недели - до конца текущего месяца, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении строгих ограничительных мер в нашем городе на две недели, то есть до 30 апреля. У нас нет иного выбора", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.

"У нас нет другого выбора, иначе медицинская система не справится с таким количеством больных, иначе смертей будет еще больше. Поэтому до 30 апреля в городе будут действовать введенные ранее (с 5 до 16 апреля – ИФ) ограничения", - добавил мэр.

По его словам, до конца месяца останутся закрытыми все школы и детские сады, весь общественный транспорт продолжит работать по специальным пропускам - исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Учреждения общественного питания будут работать только на вынос или доставку, не будут работать продуктовые ярмарки.

Кличко вновь призвал руководителей предприятий и учреждений отправить сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска.

Как сообщалось, в Киеве с 5 по 16 апреля усилили карантинные ограничения. В городе не работают школы и детские сады, а общественный транспорт доступен только для обеспечения сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые могут воспользоваться им при наличии спецпропуска.

Позже Кличко сообщил, что ограничения могут быть продлены до 10 мая, если для этого будут необходимые основания.