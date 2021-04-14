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11:44 14.04.2021

Общая гражданская идентичность всех украинцев позволит вернуть наших людей – Лапутина

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Общая гражданская идентичность всех украинцев позволит вернуть наших людей – Лапутина

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина верит в общую гражданскую идентичность украинцев, проживающих на всей территории страны.

"К сожалению, в условиях оккупации части Донецкой и Луганской областей уже подрастает новое поколение детей. Они пошли в первый класс. Ничего кроме "ДНР/ЛНР" они не видели. Чем больше проходит времени, тем ментально всё сложнее и сложнее в будущем будет вернуть людей. Но я всё-таки тоже верю в нашу национальную идентичность, я бы даже сказала, гражданскую идентичность. Она проявится, "прорастёт", - сказала она в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Ведь не просто же так Россия на протяжении длительного времени осуществляла действия по зачистке украинской ментальности. Россия - тоталитарная, с жесткой властной вертикалью. В Украине, напротив, сильны горизонтальные связи гражданского общества. Россия не понимает, как с этим работать", - считает министр.

"Даже в 2014 году, в условиях, когда ничего не было, наша страна почему-то умудрялась давать отпор оккупанту. Благодаря этому нам удавалось и будет удаваться освобождать наши территории и возвращать наших людей, которые, к сожалению, пока остаются заложниками России", - высказала уверенность Лапутина.

Теги: #идентичность #лапутина
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