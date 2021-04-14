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11:53 14.04.2021

"Нова пошта" передала еще 143 кислородных концентратора для сельских и районных больниц

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"Нова пошта" передала еще 143 кислородных концентратора для сельских и районных больниц

Группа компаний "Нова пошта" передала для нужд 15 сельских и районных больниц из 11 областей 143 кислородных концентратора и другие медицинские товары.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, кроме кислородных концентраторов, в больницы были доставлены 1020 защитных костюмов и 2 тыс. перчаток, 115 литров антисептика и 11 кислородных подушек.

Помощь от "Новой пошты" поступила в больницы Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей.

"Мы едва успели объявить о нашей второй волне "НП Манифеста" (благотворительная программа – ИФ), как получили много обращений по всей Украине. Помощь нужна больницам и в больших городах, и в маленьких селах. Поэтому мы не могли медлить, быстро закупали необходимое оборудование и доставляли тем, кто больше всего нуждался. За эту неделю мы закупили 143 кислородных концентратора и другие медицинские товары и продолжаем закупать необходимости для больниц", - цитирует пресс-служба соучредительницу "Новой пошты" Инну Поперешнюк.

Ранее, в конце марта, "Нова пошта" выделила дополнительно 20 млн грн на нужды районным и сельским больницам для борьбы с COVID-19.

Теги: #новая_почта #больницы #концентратор
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