Переход Гиркина в Донецк в 2014 году можно было пресечь – Лапутина

Выход группы Гиркина из Славянска в направлении Донецка в июле 2014 года можно было пресечь, считает министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

"Это очень болезненная история для нас. Нам действительно поступала информация, куда движется колонна, что она делает. Мы передавали сведения в центры принятия решений. Все наши сотрудники и военные говорили и говорят, что можно было пресечь его выход", - сказала она в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В 2014 году Лапутина принимала участие в антитеррористической операции в составе группы "Альфа".

Группа боевиков под командованием Игоря Гиркина покинула захваченный ими Славянск в ночь на 5 июля 2014 года. Руководство АТО неоднократно заявляло, что предотвратить выход террористов из города и переход их в Донецк было невозможно.

"Я думаю, это вопрос политического характера, принятый нашим руководством. Узнаем ли мы правду когда-то - не знаю", - сказала Лапутина.

14 апреля исполняется 7 лет со дня выхода указа президента № 405/2014 о начале антитеррористической операции. Было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Указ вступил в силу со дня опубликования.