Союзники по НАТО заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом агрессии РФ

В ходе заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе союзники подтвердили непоколебимую поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они выразили обеспокоенность наращиванием военного присутствия России в Украине и вокруг нее, а также продолжающимися нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины поддерживаемыми Россией боевиками", - говорится в пресс-релизе на сайте НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал союзников о последних событиях в регионе.

Председательствующий на встрече генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание военного присутствия, прекратить провокации и деэскалировать ситуацию. Генсек подчеркнул, что союзники по НАТО не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма со стороны РФ и осуждают наращивание ее вооруженного присутствия на полуострове.

"НАТО продолжает призывать Россию соблюдать Минские соглашения, прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои войска с украинской территории. Союзники также продолжают призывать Россию к конструктивному участию в ОБСЕ относительно ее военной деятельности. Они похвалили Украину за сдержанность, проявленную перед лицом провокаций России", - отмечается в сообщении по результатам заседания Комиссии.

Кроме того, подчеркивается, что НАТО продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

"Мы поддержали широкомасштабные реформы, которые делают Украину более устойчивой и помогают продвигать ее евроатлантические устремления. Мы будем и дальше расширять наше сотрудничество с Украиной и Грузией по вопросам безопасности на Черном море, и мы работаем над тем, чтобы в полной мере использовать статус Украины как партнера с расширенными возможностями", - заверил Столтенберг.

Союзники по НАТО приветствовали прогресс Украины в проведении ключевых реформ и призвали Украину развивать этот прогресс. Генсек подчеркнул, что эти реформы помогут приблизить Украину к НАТО и что союзники придерживаются решений, принятых на саммите в Бухаресте и на последующих саммитах.