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11:21 14.04.2021

Спецслужбы могли предотвратить трагические события 2014 года в Крыму, Луганске и Славянске – Лапутина

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Спецслужбы могли предотвратить трагические события 2014 года в Крыму, Луганске и Славянске – Лапутина

Украинские спецслужбы и армейские подразделения могли освободить Славянск и Краматорск на раннем этапе Антитеррористической операции, считает министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Юлия Лапутина в 2014 году в составе объединенной группы СБУ принимала участие в защите Краматорского аэродрома.

"На тот момент, когда действительно у Гиркина не было более-менее значительного силового резерва, а до ввода российских войск оставалось время, прямо в краматорском аэропорту нашими сотрудниками был разработан план взятия в кольцо Славянска. Ведь со стороны Изюма стояли наши военные, а на другой части этого аэродрома располагались силы специальных операций. План был следующий: довооружиться, доукомплектовать силы на краматорском аэродроме. Далее силой ударной группировки с позиций Краматорска и тех войск, которые стояли со стороны Изюма, окружить Славянск и отработать террористов по секторам. Но этот план не был принят", - рассказала она в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о причинах этого, Лапутина сказала, что "возможно, его (план – ИФ) даже не докладывали руководству на уровне министра обороны или выше".

"План разрабатывался коллективно – нами, то есть "Альфой", сотрудниками Нацгвардии и военными. Мы подали его в командование АТО. О дальнейшей судьбе плана неизвестно, но он был совершенно реалистичен. Это многие подтвердят", - рассказала министр.

По ее мнению, ранее была также возможность освободить захваченные здания в Луганске. "Когда 13 апреля власти объявили АТО и нас перебрасывали в Донецкую область, со мной как раз летели коллеги, которые несколько суток до этого провели в Луганске. Они сказали следующее: "всё было готово к штурму, но нам не дали команду ... ты же понимаешь – мы бы всё сделали", - отметила Лапутина.

Более того, подчеркнула Лапутина, "спецслужбами предлагалось проведение точечных действий по нейтрализации противоправных действий организаторов захвата Верховного совета Крыма, в том числе, Аксёнова и Константинова. Думаю, что не вкуси Россия тогда эйфории в Крыму, она не пошла бы далее. Однако людям, которые взяли ответственность за страну в тот очень сложный период, не хватало силы воли и твёрдости".

14 апреля исполняется 7 лет со дня выхода указа президента № 405/2014 о начале антитеррористической операции. Было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Указ вступил в силу со дня опубликования.

Теги: #крым #лапутина #спецслужбы #донбасс
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