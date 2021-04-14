РФ подрывала возможности украинских спецслужб задолго до 2014 года - министр по делам ветеранов

Российские спецслужбы задолго до аннексии полуострова Крым подрывали возможности Службы безопасности Украины (СБУ), заявила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, которая с 1994 года проходила службу в антитеррористическом центре "Альфа".

По ее словам, особенно активизировалась эта работа после 2008 года. В частности, отметила Лапутина, "одним из негласных условий Харьковских соглашений было сокращение подразделений в структуре украинской контрразведки, которые противодействовали разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины, а также увольнение их руководителей, перевод личного состава на должности, где бы они не имели возможности принимать те или иные решения".

"Люди, занимавшие руководящие должности, начали привозить к нам под эгидой сотрудничества с "братскими" российскими спецслужбами на совещания и в инструкторские подразделения, соответственно, на полигоны сотрудников ФСБ", - рассказала министр, отметив, что "среди них был и известный сотрудник российских спецслужб Игорь Егоров, который проходит по делу генерала СБУ Валерия Шайтанова".

"Я неоднократно заявляла руководству спецподразделения, что этого нельзя делать. К тому же такое международное сотрудничество любой спецслужбы регулируется определенными процедурами. Минуя все эти процедуры, отдельные руководители в СБУ лоббировали приход российских спецслужб", - отметила Лапутина.

"Я помню одно очень показательное соревнование, когда наши снайперы одержали победу над россиянами. Глава ФСБ, вручая нашему сотруднику награду, сказал: "вы нас многому научили, спасибо". А уже в раздевалке российская команда снайперов сказала нашей дословно: вашего подразделения скоро не будет", - рассказала она.

Министр сказала, что "тогда никто не хотел верить, но новые тенденции не заставили себя ждать". "Руководство "Альфы" действительно начало ограничивать количество тренировок украинских бойцов, настрелы, боеприпасы. Противнику уже тогда стало очевидно, что через спецназ можно влиять на политику безопасности в структуре украинской спецслужбы", - подчеркнула министр по делам ветеранов.

По словам Лапутиной, определенной точкой для нее стал октябрь 2013 года, перед Майданом. "Проходя по коридору Владимирской, 33, встретила одного из генералов СБУ. В общении с коллегами он произнёс: "Я же говорил, что этой страны никогда не было и не будет", - рассказала она.

Лапутина выразила уверенность, что "многие из тех, кто в 2000-е работал по линии разведки и противодействия российским спецслужбам, могут сказать, что тогда хотелось бы большего внимания и реакции со стороны руководства СБУ и государства к этим вопросам, ко всей аналитике и прогнозированиям, которые мы предоставляли, ведь мы непосредственно сталкивались с циничным "лицом" представителей российских спецслужб".