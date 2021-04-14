Законопроект о ликвидации ОАСК предполагает создание Киевского городского окружного админсуда

Текст президентского законопроекта №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК) и создании Киевского городского окружного административного суда обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве. Согласно законопроекту, территориальная юрисдикция Киевского окружного административного суда распространяется на город Киев.

В соответствии с переходными положениями законопроекта, после вступления в силу закона ОАСК прекращает осуществлять правосудие, а до начала работы Киевского городского окружного административного суда подсудные ОАСК дела, территориальная юрисдикция которых распространяется на Киев, рассматриваются и решаются Киевским окружным административным судом.

Согласно переходным положениям, ОАСК безотлагательно в течение 10 рабочих дней передает судебные дела, которые находятся в его распоряжении, в Киевский окружной административный суд. Со дня начала работы Киевского городского окружного административного суда Киевский окружной административный суд безотлагательно передает дела, подсудные ОАСК, территориальная юрисдикция которых распространяется на Киев, в Киевский городской окружной административный суд.

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Разу как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" в связи с его неэффективностью и не способностью обеспечить запрос граждан на справедливость.

Согласно ч.2 ст.125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).