Победителю выборов на округе №87 доверяет меньше местных жителей, чем двум другим, треть уверены в фальсификациях – опрос

33% жителей одномандатного избирательного округа №87 (центр – г.Надворная Ивано-Франковской области) убеждены, что на прошедших 28 марта в округе повторных промежуточных выборах народного депутата были значительные фальсификации, 16% - что незначительные, а 23% убеждены, что фальсификаций не было, свидетельствуют результаты проведенного на округе 8-13 апреля исследования социологической группы "Рейтинг".

30% опрошенных убеждены, что выборы фальсифицировали в пользу кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка, объявленного победителем выборов, 16% - что в пользу представителя партии "За будущее" Александр Шевченко, занявшего второе место, от 1 до 3%, что в пользу других кандидатов.

38% респондентов считают, что на выборах 28 марта победил Шевченко, 25%, что победителем вышел Вирастюк, 10% - занявший третье место представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский.

49% респондентов поддерживают идею отмены результатов выборов в округе и назначения повторного голосования, 40% - не поддерживают. Если бы повторные выборы на округе состоялись в ближайшее воскресенье, то 43,3 тех, кто определился и намерен прийти на них, проголосовали бы за Шевченко, 26,7% - за Кошулинского, 23,9% - за Вирастюка. Других кандидатов, участвовавших в выборах 28 марта, поддержали бы менее 2% опрошенных.

О доверии Шевченко заявили 55% опрошенных, не доверяют ему 35%. Кошулинскому доверяют 40% респондентов, не доверяют 42%. Вирастюку доверяют 30%, не доверяют 56%. Отказавшейся от участия в выборах в пользу Кошулинского представительнице "Европейской солидарности" Марусе Зверобой (Елена Самбул (Биленька) доверяют 20%, не доверяют 48%, не знают ее 23%.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 35% респондентов, не доверяют 57%. Пятому президенту Украины (2014-2019), лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют 68%.

Рейтинг политических сил на выборах в Верховную Раду возглавляют Всеукраинское объединение "Свобода" (за нее готовы проголосовать 22,8% тех, кто определился и намерен прийти на выборы), и партия "За будущее" (21,2%). Партию "Слуга народа" поддерживают 16,6%, "Европейскую солидарность" - 12,5%, ВО "Батькивщина" - 11,8%. Рейтинг других политических сил ниже 3%.

В ходе социсследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тысячи жителей одномандатного избирательного округа №87 старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. По утверждению представителей Шевченко, планируется апелляционное обжалование этих судебных решений.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.