Запорожская обладминистрация инициирует всеукраинское обсуждение будущего Хортицы

Запорожская областная государственная администрация инициирует всеукраинское обсуждение в рамках дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история - большое будущее".

Как сообщается на сайте облгосадминистрации со ссылкой на ее главу Александра Старуха, в ходе обсуждения планируется затронуть различные аспекты будущего Хортицы, среди которых - туризм, культура, отдых, инфраструктура и др.

"Именно для того, чтобы понимать, что сейчас на Хортице, что может и должно там быть, областная власть начинает большой разговор о судьбе острова. Откровенный разговор, в котором смогут принять участие все желающие. Сохраняя аутентичность и уникальность острова, мы должны понять будущее Хортицы", - сказал Старух.

Принять участие в дискуссии приглашаются специалисты различных областей регионального, всеукраинского и международного уровней. Первый этап обсуждений в онлайн-режиме состоится в пятницу, 16 апреля, в 11:00.

В ОГА также напоминают, что реконструкция Музея истории украинского козачества будет проведена в текущем году в рамках "Большой реставрации".

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщал, что в 2021 году планируется завершить строительство мостов в Запорожье, по которым в том числе можно будет доехать на Хортицу.