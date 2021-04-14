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10:05 14.04.2021

Баканов обсудил с Квин украинские санкции и реформу СБУ

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Баканов обсудил с Квин украинские санкции и реформу СБУ

Временная поверенная в делах США Кристина Квин и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов обсудили недавнее введение Украиной санкций по отношению к ряду физических и юридических лиц, а также перспективы реформы СБУ.

Как сообщается на сайте спецслужбы, одной из ключевых тем встречи стала общая ситуация с безопасностью и потенциальная угроза, связанная с наращиванием РФ своего военного присутствия на границах с Украиной.

Во время встречи Квин заверила, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы в дальнейшем помогать ей в противодействии российской агрессии. "Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, и хотят приложить вместе с Украиной и партнерами усилия, чтобы достичь мира", - заявила она.

Баканов, в свою очередь, отметил, что украинская спецслужба готова объединять усилия с международными коллегами, чтобы Украина могла более успешно сдерживать военные и гибридные угрозы со стороны РФ. "Мы привыкли к постоянной угрозе со стороны РФ, так как уже не раз видели подобное бряцание оружием. Такое соседство - это стабильный фактор риска, которого не имеют другие европейские страны. А мы не просто сосуществует с ним уже 7 лет, а противодействуем ему. И благодаря международному партнерству Украина имеет дополнительные возможности для защиты собственного суверенитета", - сказал он, отметив важность такой поддержки.

Теги: #баканов #квин
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