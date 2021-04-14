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09:37 14.04.2021

Минветеранов инициирует создание Украинского ветеранского фонда

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Минветеранов инициирует создание Украинского ветеранского фонда

Министерство по делам ветеранов Украины вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании Украинского ветеранского фонда.

"Министерство по делам ветеранов Украины разработало и вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании Украинского ветеранского фонда - бюджетного учреждения, которое будет оказывать поддержку проектам, стартапам, другим инициативам ветеранов войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что создание Украинского ветеранского фонда поможет привлечь финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов в активную общественную жизнь, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня ветеранов и ведения ими предпринимательской деятельности.

"Непредвзятость принятия решений, прозрачность и публичность деятельности, эффективные элементы контроля и аудита со стороны международных и отечественных доноров должны обеспечить доверие к Фонду как к институту, уверенность в стабильности его функционирования", - уверены в ведомстве.

В соответствии с положением о Фонде, это будет неприбыльная организация, финансируемая за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов правительств, агентств и учреждений иностранных государств, международных финансовых и других организаций, целевых грантов, а также средств других доноров, благотворительных взносов, других источников, не запрещенных законодательством Украины. Органами управления Фонда будут наблюдательный совет и дирекция.

В состав набсовета будут входить 9 человек - по три представителя от Минветеранов, от общественных объединений ветеранов и членов их семей, и от международных и других доноров, сотрудничающих с Минветеранов и Фондом. Они будут избираться на срок в 3 года и не смогут занимать должность более двух сроков подряд.

Теги: #фонд #минветеранов
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