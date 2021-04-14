Число заражений COVID-19 в мире превысило 137,4 млн, число жертв - 2,95 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 137 млн 442 тыс. 147, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 959 тыс. 78, выздоровели около 110 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 31 млн 345 тыс. 312 инфицированных COVID-19, зафиксировано 563 тыс. 440 летальных исходов, излечились более 24 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 13 млн 873 тыс. 825, число скончавшихся - 172 тыс. 85, поправились более 12 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 млн 599 тыс. 994 заболевших, из них умерли 358 тыс. 425 человек, вылечились более 11 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 381,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 736 человек, Индии - 124, Бразилии - 1 тыс. 678.