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08:49 14.04.2021

"Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ужгород

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"Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ужгород

Филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" (УЗ) с 16 апреля возобновляет движение регионального поезда между Львовом и Ужгородом, который будет курсировать ежедневно, кроме отправления из Львова во вторник и из Ужгорода – в среду.

Как сообщила пресс-служба УЗ, поезд № 829/830 сообщением Львов - Ужгород будет отправляться из Ужгорода в 5:13 ежедневно кроме среды, удобно прибывая во Львов в 10:59. Обратный рейс из Львова отправляться ежедневно кроме вторника в 16:37, прибывая в столицу Закарпатья в 22:22.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славско, Лавочное, з.п. Опорец, Воловец, Свалява, ж.п. Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп.

"Стоимость проезда останется максимально доступной - до 75 грн - при этом 8-вагонный поезд будет иметь достаточно места для удобной и безопасной рассадки нескольких сотен пассажиров", – говорится в сообщении обнародованном утром в среду.

При этом "Укрзализныця" отмечает необходимость для пассажиров строго придерживаться правил противоэпидемической безопасности.

Теги: #поезд #уз
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