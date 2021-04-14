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08:39 14.04.2021

Сеул не исключает задержек программы вакцинации населения из-за проблем с вакциной Johnson & Johnson

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Сеул не исключает задержек программы вакцинации населения из-за проблем с вакциной Johnson & Johnson

Представитель Агентства по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи (KDCA) заявил, что необходимо обсудить вопрос о применении вакцины Johnson & Johnson из-за сообщений о тромбах после прививок этим препаратом, сообщило агентство "Ренхап".

По словам чиновника, KDCA планирует провести встречу с экспертами по вакцине Johnson & Johnson, и внимательно следит за развитием ситуации в других странах.

На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения от уколов вакциной Johnson & Johnson.

Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования после уколов тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину. Один человек скончался.

К проверке предполагаемой связи между прививкой и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).

Сама компания Johnson&Johnson приняла решение отсрочить распространение своей вакцины от коронавируса в европейских странах на фоне сообщений о случаях тромбозов после прививок.

"Мы приняли решение отложить поставки нашей вакцины в Европу", - заявила компания.

Южная Корея планирует получить 6 млн доз вакцины Johnson & Johnson и начать вводить ее в третьем квартале этого года. Однако новые данные о последствиях ее использования могут затормозить кампанию вакцинации. Ранее опасения по поводу безопасности AstraZeneca уже помешали плановому проведению этой кампании.

Теги: #южкорея #иммунизация #вакцина #задержка
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