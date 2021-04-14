В Украине с начала пандемии скончалось более 38 тыс. инфицированных COVID-19, за сутки зафиксировано 14 553 новых случая инфицирования – Степанов

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 14 553 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 12 384 человека, умерло 467 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года. В частности, заболели 612 детей и 426 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 5 063 человека; ️летальных случаев - 467; выздоровело – 12 384 человека", – написал Степанов на своей странице в Facebook в среду утром.

Днем ранее, 13 апреля сообщалось про 11 680 новых случаев коронавирусной болезни, 12 апреля министр сообщал о 7 856 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 апреля было зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 апреля сообщалось о 17 463 новых случаях, 9 апреля министр сообщал о 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, 8 апреля сообщалось о 19 419 новых случаях инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 887 338 человек, 38 225 пациентов скончалось, 1 442 618 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

За сутки 13 апреля 2021 года в Украине привито 15 152 человека, 403 553 человека привито с начала прививочной кампании.