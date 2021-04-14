Один украинский военный погиб, еще трое ранены на Донбассе за сутки, зафиксировано 5 обстрелов противника

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения, зафиксировано 5 обстрелов со стороны российских наемников. С начала текущих суток противник дважды открывал огонь по украинским позициям, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 13 апреля, было зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… В пригороде населенного пункта майорских, БПЛА противника пересекая линию разграничения, совершил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью…3 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

Обстрелы со стороны противника во вторник были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, недалеко от Южного, российские наемники осуществили обстрел из минометов 82-го калибра, а у поселков Зайцево и Екатериновка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи поселка Первомайское, противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военные отвечали ответным огнем.

"По состоянию на 7:00 утра, 14 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет", – сказано в сводке.

В частности, недалеко от населенного пункта Светлодарск, зафиксирован огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Майорское российские наемники совершили дистанционное минирование с автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2.