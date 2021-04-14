Военные, которые готовятся выполнять задачи в районе ООС, привиты на 90% и этот процесс продолжается – командование Медсил

В Военно-медицинском клиническом центре Восточного региона завершается процесс вакцинации военнослужащих. Военные направляющиеся в район ООС привиты на 90 %, сообщает командование Медицинских сил ВСУ на странице в Фейсбук в среду утром.

"В Военно-медицинском клиническом центре Восточного региона процесс вакцинации военнослужащих вышел на финишную прямую. Первую дозу вакцины уже получили более 70% армейцев в пяти областях Украины. Военные, которые готовятся выполнять задачи в районе ООС, привитые на 90% и этот процесс продолжается", – рассказал заместитель начальника ВМКЦ Восточного региона - начальник оперативно-медицинского управления полковник медицинской службы Виталий Кущ.

В Медсилах ВСУ отметили, что создано достаточное количество мобильных прививочных бригад.

"Особенностью первого этапа является то, что прививки проводят вакцинальные бригады Министерства здравоохранения. То есть нам вакцины не дают, но мы организовали очень плодотворное сотрудничество с управлениями здравоохранения облгосадминистраций в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. А в районе проведения ООС вакцинация проводится силами и средствами военных медиков - там работают наши прививочные бригады", – рассказал Кущ.

В Медсилах подчеркнули, что на первом этапе прививки делали чрезвычайным категориям, которые могут быть уязвимы к заболеваниям COVID-19 – медицинские работники, контактирующие с больными COVID-19, также военнослужащие, выполняющие задачи в районе проведения ООС.

"Этот этап пока завершен, мы перешли ко второму. Во время его проведения вакцинация проводится медицинским работникам, которые лечат остальные заболевания, исключая COVID-19, также военнослужащим и представителям других силовых структур, дислоцирующихся в районе ответственности ВМКЦ", - проинформировал Кущ.

По словам военного медика, в каждую воинскую часть выезжало не менее двух бригад. "Вакцинация проходила в соответствии со всеми требованиями - с занесением данных военнослужащих во всеукраинский реестр граждан Украины, которым была проведена прививка", – подчеркнул Кущ.

Отмечается, что случаев осложнений после вакцинации не выявлено. Перед проведением прививок были привлечены специалисты санитарно-эпидемиологического управления, которые провели разъяснительную работу.

"Никакого прессинга на военнослужащих нет. Все, кто согласился на прививку, делали это сознательно - перед вакцинацией давали соответствующее согласие. Те слухи, которые распространяются в СМИ и соцсетях, о том, что прививки делают якобы в приказном порядке и то, что это является обязательным - не соответствуют действительности", – отметил военный.

"Относительно ревакцинации - МОЗ было изменено решение о введении второй вакцины в 30-дневный срок. На сегодня этот срок составляет до 90 суток, поэтому мы будем ориентироваться на него - все требования в этом плане у нас выполняются в полном объеме", – рассказал Кущ.