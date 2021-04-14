Директора гослеспредприятия на Львовщине будут судить из-за служебной халатности на более 24 млн грн

В суд направлен обвинительный акт в отношении директора ГП "Стрыйское лесное хозяйство" за служебную халатность, что повлекла тяжкие последствия, сообщил Офис генерального прокурора.

"Расследованием установлено, что директор государственного лесоустроительного предприятия создал условия для незаконного отчуждения земельных участков лесного фонда в интересах предприятия с целью добычи полезных ископаемые", - сказано в сообщении.

Так, в результате таких действий из постоянного пользования госпредприятия незаконно изъято земли лесного фонда площадью 0,3 га и осуществлено добыча на них песка. Таким образом, государству нанесен более 24 млн грн убытков.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением ГБР.