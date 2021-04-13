В Украине началась вакцинация CoronaVac

В Украине стартовала иммунизация украинцев вакциной от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac (CoronoVac), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech. Прежде всего вакцинировать маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

В информации подчеркивается, что этой вакциной также прививать:

- педагогов, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году;

- олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

- сотрудников патрульной полиции.

Отмечается, что термин годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца.

"Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы вакцины, интервал введения которых составляет 28 дней", – добавили медики.

В министерстве также подчеркнули, что за каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии. "Все, кто сейчас прививаются препаратом CoronaVac гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19", – сказано в сообщении.

В Минздраве также отметили, что перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8 °C, защищая от попадания солнечного света. Транспортировать вакцину будут в специальных контейнерах, чтобы обеспечить холодовую цепь на каждом этапе маршрута.

Ранее начало вакцинации украинцев вакциной Sinovac анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Минздрав закончил все процессы проверки и лабконтроля вакцины и сегодня начинаем процесс вакцинации этой вакциной", - сказал он.

Степанов отметил, что в Украину уже поставили 215 тыс. доз вакцины, остальные 1,7 млн доз будут поставлены в апреле-мае.

По его словам, на протяжении недели ожидаются поставки 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Этой вакциной планируется прививать граждан, прибывающих в интернатах, домах для лиц пожилого возраста, а также сотрудников этих учреждений.