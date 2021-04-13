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20:51 13.04.2021

Встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля в Париже, обсудят Донбасс и концентрацию российских войск на границах с Украиной - Мендель

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Встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля в Париже, обсудят Донбасс и концентрацию российских войск на границах с Украиной - Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила предстоящую встречу президентов Украины и Франции в Париже 16 апреля, тематикой их переговоров станет ситуация на Донбассе, а также концентрация российских войск на границах с Украиной.

"Действительно, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в пятницу в Париже. Президенты сфокусируются на ситуации на Донбассе и относительно наращивания российских войск на границах с Украиной", - сообщила Мендель агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Теги: #париж #франция #макрон #встреча
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