ВМС ВСУ присоединились к главной планировочной конференции по организации многонациональных военных учений "Бриз-2021" в Болгарии

Представители Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в режиме онлайн-связи, присоединились к главной планировочной конференции по организации многонациональных учений "Бриз-2021", которые будут проводить Военно-морские силы Республики Болгария, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ во вторник.

Отмечается, что целью мероприятия было определение общей концепции учений и изучение предыдущего состава сил, планируемых к привлечению от государств-участников. Также во время конференции обсуждались формат привлечения представителей украинских ВМС.

"Важность подобных учений трудно переоценить, ведь они способствуют поддержанию стабильности в Черноморском регионе и приобретению дополнительного опыта и возможностей Военно-морских сил Украины. Это еще одна ступенька для национального флота на пути к Североатлантическому альянсу", - отметил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Сообщается, что международные учения серии "Бриз" являются ежегодными и проводятся в акватории Черного моря у побережья Болгарии.

В 2021 году к учениям планируется привлечь 12 государств-членов НАТО и партнеров, в том числе Украину. Кроме того, традиционно к маневрам должна присоединиться 2-я постоянная военно-морская группа Альянса.