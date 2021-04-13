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20:42 13.04.2021

В Киеве создадут новый туристический маршрут вдоль реки Лыбедь

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В Киеве создадут новый туристический маршрут вдоль реки Лыбедь

В рамках "Французской весны" состоялась презентация проекта "Голубой лабиринт", целью которого является создание маршрута вдоль реки Лыбедь через художественные объекты и интервенции в городское полотно.

"Киевляне смогут воочию увидеть данный проект начиная с субботы, 17 апреля. С 12 часов дня проект будет открыт. У нас будет серия постеров, которые вы сможете увидеть на территории, которую мы отмаркировали, эта территория будет описана у нас на Facebook-странице, вы увидите карту, по которой вы сможете пройтись", - сказал урбанист, основатель агентства пространственного развития "Zvidsy" Александр Шевченко на презентации проекта.

По его словам, таким образом, Лыбедь становится "open air"- галереей.

"Gilbert1 (французский резидент проекта - ИФ) предложил концепцию, которая предусматривает создание определенного мостика через Лыбедь, который позволит адресовать к основной проблеме, которую мы сегодня видим с этой рекой - что она является техническим барьером, техническим водоемом, она не является местом рекреации, местом, куда люди приходят отдыхать с детьми, проводить свое свободное время на выходных", - добавил Шевченко.

В свою очередь художница Алевтина Кахидзе рассказала, что в рамках проекта она создала несколько плакатов, рассказывающих историю о реке Лыбедь.

"Я очень благодарна команде "Голубой лабиринт", потому что я по настоящему узнала грустную историю реки Лыбедь... Большинство времени мы потратили на то, что ходили ее берегами, и свидетельствую, что ее берега очень грязные, не открыты для людей... Ее экологическая ситуация сложная и ужасная", - отметила Кахидзе.

Также художница указала, что в рамках проекта будет организована регата из кораблей, созданных из съедобных материалов, которые проплывут по реке.

"Голубой лабиринт" - проект о целостности городского пространства в формате украинско-французской художественной резиденции. Инициированный агентством "Zvidsy", в партнерстве с ОО "Лыбидь Е" и Французским институтом в Украине, проект имеет целью вернуть городу память о малых реках.

Проект выполняется в рамках программы международного сотрудничества House of Europe.

Теги: #киев #туристический #франция #маршрут
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