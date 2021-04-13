События

20:34 13.04.2021

Кулеба и Блинкен обсудили шаги для сдерживания агрессивных действий России

2 мин читать
Кулеба и Блинкен обсудили шаги для сдерживания агрессивных действий России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках своего рабочего визита встретился в Брюсселе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне военной эскалации РФ вдоль украинско-российской границы, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины во вторник.

Отмечается, что в ходе встречи главы украинской и американской дипломатии провели детальное обсуждение всех аспектов российской эскалации, которая длится на временно оккупированных территориях Украины, вдоль российско-украинской границы и в информационном пространстве.

"Россия стягивает войска не просто к границе с Украиной, а по сути, к границе демократического мира. За ним, на тысячи километров к северу и востоку, демократии нет. По сути, Украина уже более семи лет защищает и себя, и демократический мир от агрессии авторитарной России", - отметил Кулеба.

Государственный секретарь заверил, что США продолжают стойко стоят на стороне Украины в ее противодействии российской агрессии и борьбе за восстановление своего суверенитета и территориальной целостности.

"Собеседники согласились с необходимостью приложить совместные усилия для сдерживания Москвы от дальнейшей эскалации и любых военных авантюр и обсудили ряд практических шагов в этом направлении. Стороны уделили особое внимание действенным путям углубления военно-политического сотрудничества и расширения стратегического партнерства Украины и США", - сообщают в МИД.

Там подчеркивают, что дипломаты также согласились, что Москва должна немедленно прекратить провокации, снизить напряжение на границе и подтвердить приверженность режиму прекращения огня на востоке Украины.

"Государственный секретарь США особо отметил мудрость и взвешенность Украины в сложившейся ситуации", - отмечают в министерстве.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили пути более активного привлечения Соединенных Штатов в процесс политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Также собеседники уделили особое внимание дальнейшим внутренним трансформациям Украины, в частности необходимым для вступления в НАТО.

Теги: #госдеп #дипломаты #встреча #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:51 13.04.2021
Встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля в Париже, обсудят Донбасс и концентрацию российских войск на границах с Украиной - Мендель

Встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля в Париже, обсудят Донбасс и концентрацию российских войск на границах с Украиной - Мендель

13:57 13.04.2021
Кулеба: любой безрассудный шаг РФ или новый виток насилия будет дорого для нее стоить

Кулеба: любой безрассудный шаг РФ или новый виток насилия будет дорого для нее стоить

13:17 13.04.2021
Кулеба надеется, что НАТО сдержит обещание о том, что Украина будет членом Альянса

Кулеба надеется, что НАТО сдержит обещание о том, что Украина будет членом Альянса

13:06 13.04.2021
Кулеба призвал страны Запада дать России понять, что они не позволят разрушить суверенитет Украины

Кулеба призвал страны Запада дать России понять, что они не позволят разрушить суверенитет Украины

10:22 13.04.2021
Из ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в неподобающей фотосессии – МИД Украины

Из ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в неподобающей фотосессии – МИД Украины

13:04 12.04.2021
По запросу Украины состоится внеочередное заседание Украина-НАТО для обсуждения обострения на границе с РФ – МИД

По запросу Украины состоится внеочередное заседание Украина-НАТО для обсуждения обострения на границе с РФ – МИД

09:44 12.04.2021
РФ нарушила Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности – МИД Украины

РФ нарушила Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности – МИД Украины

15:30 11.04.2021
Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ - МИД

Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ - МИД

20:19 10.04.2021
Глава МИД Беларуси считает, что Киев не желает соблюдать минские договорённости

Глава МИД Беларуси считает, что Киев не желает соблюдать минские договорённости

16:49 10.04.2021
Ермак: Встреча Зеленского и Эрдогана проходит тет-а-тет, обсуждают Донбасс, Крымскую платформу и двустороннее сотрудничество

Ермак: Встреча Зеленского и Эрдогана проходит тет-а-тет, обсуждают Донбасс, Крымскую платформу и двустороннее сотрудничество

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля в Париже, обсудят Донбасс и концентрацию российских войск на границах с Украиной - Мендель

Арестович: на заседании ТКГ в среду вряд ли будет подписано совместное заявление сторон о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе

На Донбассе за последние сутки погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое бойцов ранены – штаб ООС

Рада приняла законы о защите валютных заемщиков

Байден в разговоре с Путиным призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом - Белый дом

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" призвал "Альянс либералов и демократов за Европу" осудить действия России в конфликте на востоке Украины

Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму

Готовность США работать над саммитом Путина с Байденом не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ - Белый дом

США и Британия заверили в поддержке Украины, которая сталкивается с провокациями РФ

ВМС ВСУ присоединились к главной планировочной конференции по организации многонациональных военных учений "Бриз-2021" в Болгарии

В Киеве создадут новый туристический маршрут вдоль реки Лыбедь

Арестович: на заседании ТКГ в среду вряд ли будет подписано совместное заявление сторон о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе

Рада намерена реформировать сеть лицеев в Украине

На Донбассе за последние сутки погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое бойцов ранены – штаб ООС

Турция вводит частичный локдаун на две недели из-за ускорения распространения COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА