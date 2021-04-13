Кулеба и Блинкен обсудили шаги для сдерживания агрессивных действий России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках своего рабочего визита встретился в Брюсселе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне военной эскалации РФ вдоль украинско-российской границы, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины во вторник.

Отмечается, что в ходе встречи главы украинской и американской дипломатии провели детальное обсуждение всех аспектов российской эскалации, которая длится на временно оккупированных территориях Украины, вдоль российско-украинской границы и в информационном пространстве.

"Россия стягивает войска не просто к границе с Украиной, а по сути, к границе демократического мира. За ним, на тысячи километров к северу и востоку, демократии нет. По сути, Украина уже более семи лет защищает и себя, и демократический мир от агрессии авторитарной России", - отметил Кулеба.

Государственный секретарь заверил, что США продолжают стойко стоят на стороне Украины в ее противодействии российской агрессии и борьбе за восстановление своего суверенитета и территориальной целостности.

"Собеседники согласились с необходимостью приложить совместные усилия для сдерживания Москвы от дальнейшей эскалации и любых военных авантюр и обсудили ряд практических шагов в этом направлении. Стороны уделили особое внимание действенным путям углубления военно-политического сотрудничества и расширения стратегического партнерства Украины и США", - сообщают в МИД.

Там подчеркивают, что дипломаты также согласились, что Москва должна немедленно прекратить провокации, снизить напряжение на границе и подтвердить приверженность режиму прекращения огня на востоке Украины.

"Государственный секретарь США особо отметил мудрость и взвешенность Украины в сложившейся ситуации", - отмечают в министерстве.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили пути более активного привлечения Соединенных Штатов в процесс политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Также собеседники уделили особое внимание дальнейшим внутренним трансформациям Украины, в частности необходимым для вступления в НАТО.