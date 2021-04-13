Рада намерена реформировать сеть лицеев в Украине

Верховная Рада планирует трансформировать сеть учреждений общего среднего образования в части реализации реформы "Новая украинская школа".

Принятие советующего законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественной профильной среднего образования" № 4629-1 за основу поддержали 278 народных депутатов на внеочередном планерном заседании во вторник.

Новый закон "О среднем образовании", принятый Радой в январе 2020 года, предусматривает формирование эффективной сети лицеев, которые должны обеспечивать предоставление трехлетнего качественного профильного среднего образования в течение 10-12 лет обучения. Формирование такой сети лицеев в Украине планировали осуществить до 2024 года в рамках реформы "Новая украинская школа".

Вместе с тем представляется необходимым продлить переходный период для трансформации сети учебных заведений, а также уточнить отдельные положения, направленные на усовершенствование правового регулирования функционирования лицеев.

В связи с этим законопроект № 4629-1 предлагает внести изменения в закон "О среднем образовании", предусмотрев правовые основания для функционирования нового государственного учреждения, обеспечивающего предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного, полного общего среднего и внешкольного образования детям, находящимся на стационарном лечении.

Авторы законодательной инициативы также предлагают предусмотреть, что опорные учебные заведения должны обеспечивать получение не только начального и базового среднего образования, но и профильного среднего образования.

Закон "О среднем образовании" предлагается дополнить перечнем учредителей лицеев, включив в них представительные органы других территориальных громад, способных обеспечить функционирование лицея в соответствии с требованиями законодательства.

Вместе с тем законопроект определяет четкие требования к учреждению и осуществлению образовательной деятельности коммунального лицея, в частности, создание отдельного юридического лица, функционирование не менее четырех классов в течение 10-12 лет обучения, формирования безопасной, инклюзивной и цифровой образовательной среды, и надлежащей материально-технической базы, включая Интернет, питание, подвоз учеников и педагогов с соблюдением временной нормы или пансионного проживания учащихся.

В то же время законопроект предусматривать необходимость отсрочить до 2027 года вступление в силу отдельных норм закона "О среднем образовании" относительно функционирования в коммунальных лицеях не менее четырех классов в течение 10-12 лет обучения, юридического выделение начальных школ, гимназий, лицеев.

Предлагается разрешить представительным органам громад выполнять функции основателей лицеев до 1 сентября 2027 года, то есть до срока полноценного запуска трехлетней старшей профильной школы на базе трансформированной сети с созданием новых лицеев.