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20:22 13.04.2021

На Донбассе за последние сутки погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое бойцов ранены – штаб ООС

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На Донбассе за последние сутки погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое бойцов ранены – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе в течение текущих суток, 13 апреля. 3 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины и еще двое – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от поселка Южное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи поселка Первомайское враг совершил обстрел с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В районе населенного пункта Майорск, БПЛА противника пересекая линию разграничения совершил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью… Еще 2 военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - подчеркивают в штабе.

Там отмечают, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

"Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - резюмируют в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1098067520685863

Теги: #оос #сводка
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