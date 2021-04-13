Рада на год отстрочила ликвидацию санаторных школ-интернатов

Верховная Рада отстрочила до 1 июля 2022 года реорганизацию и ликвидацию санаторных школ-интернатов.

Принятие советующего законопроекта "О внесении изменений в п.3 раздела Х "Переходные и заключительные положения" закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса" (№5138-1) в целом поддержали 276 народных депутатов на внеочередном планерном заседании во вторник.

Согласно законопроекту, реорганизация и ликвидация специальных заведений общего среднего образования допускается только после согласования проекта соответствующего решения учредителя Министерством образования и науки Украины.

Кроме того, авторы проекта акта предлагают изложить подпункт 8 пункта 3 раздела Х "Заключительные и переходные положения" закона "О полном общем среднем образовании" в новой редакции, где устанавливается обязательство для учредителей санаторных школ (санаторных школ-интернатов) до 1 июля 2022 после согласования проекта соответствующего решения изменить тип таких заведений на один из типов учреждений общего среднего образования, которые предусмотрены законом, или прекратить такие учебные заведения путем их реорганизации или ликвидации.