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19:37 13.04.2021

Байден намерен вывести весь американский военный контингент из Афганистана до 11 сентября 2021г - СМИ

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Байден намерен вывести весь американский военный контингент из Афганистана до 11 сентября 2021г - СМИ

Президент США Джо Байден планирует объявить в среду, что в ближайшие месяцы выведет всех американских военных из Афганистана, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами главы Белого дома.

"Президент Байден выведет всех американских военных из Афганистана, (. . .) завершив вывод к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, которые втянули США в самую длительную войну", - пишет издание.

Согласно источникам газеты, об этом решении Байден объявит в среду. Таким образом, тысячи американских военнослужащих останутся в Афганистане после 1 мая - крайнего срока, который администрация бывшего президента США Дональда Трампа обсуждала в прошлом году с представителями движения "Талибан".

"Если мы нарушим крайний срок 1 мая и при этом у нас не будет плана по дальнейшему выводу сил, то мы вновь окажемся в войне с "Талибаном", а это не то, что президент Байден считает национальным интересом", - сказал один из источников издания.

Вашингтон заключил соглашение с движением "Талибан" 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США - вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.

Однако ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана. Позднее председатель Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена изучает возможности договоренностей с движением "Талибан" о продлении срока пребывания американских войск в Афганистане.

Теги: #вывод #сша #афганистан #контингент
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