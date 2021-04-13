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19:18 13.04.2021

Рада продлила на 5 мес. действие моратория на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам – закон

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Рада продлила на 5 мес. действие моратория на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам – закон

Верховная Рада Украины продлила на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Принятие соответствующего законопроекта № 4475 за основу и в целом поддержали 273 народных депутата на внеочередном планерном заседании во вторник.

Как сообщалось, законопроект призван защитить украинцев, имеющих задолженность по кредитам в иностранной валюте, и содержит норму о принудительной реструктуризации кредитов в иностранной валюте.

Ранее Нацбанк раскритиковал идею принудительной реструктуризации кредитов в иностранной валюте, а представители украинского бизнеса обратилась к президенту Украины с просьбой отклонить законопроект. 

Теги: #кредиты #мораторий #рада
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